ОБСЕ: на Донбассе за две недели зафиксировали более 10 тыс нарушений "тишины"

Новости Украины:В ОБСЕ дали отчет о количестве нарушений Минских договоренностей на Донбассе за две недели.

В СММ ОБСЕ констатируют, что за период 4-17 мая зафиксировано около 10500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2000 взрывов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 18 мая, размещенном на сайте организации 25 мая.

"За период 4-17 мая СММ зафиксировала около 10500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9800 нарушений и 2750 взрывов соответственно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью на трех участках разведения сил и средств, при этом отметив спокойную обстановку на участке в районе Станицы Луганской и очередные нарушения режима прекращения огня на участке в районе Петровского. В то же время, на участках разведения в районах Золотого и Петровского было зафиксировано присутствие людей, костатируют в СММ ОБСЕ.

"СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненные), в том числе о пяти детях. Соответственно, с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 жертв и 38 раненных", - уточняется в отчете.

Отмечается, что СММ ОБСЕ продолжила фиксировать мины и неразорвавшиеся боеприпасы по обе стороны от линии соприкосновения, включая 865 противотанковых мин около Старомихайловки и по крайней мере 50 противотанковых мин возле Лебединского.

Отмечается, что как и раньше, СММ ОБСЕ содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонта, обустройства и технического обслуживания гражданских объектов жизнеобеспечения. В список таких проектов, в частности, входят ремонтно-восстановительные работы на участке Южнодонбасского водопровода в районе Василевки, который снабжает водой 1,2 млн мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения.

В Миссии сообщили, в частности, что 15 мая на расстоянии около 20 метров от патруля Миссии прогремели взрывы, когда наблюдатели осуществляли там мониторинг соблюдения локального режима тишины и управляли заявленным полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе Березовского.

"Члены вооруженных формирований продолжали запрещать Миссии проезд/проход на блокпостах по официальным дорожным коридорам в Донецкой и Луганской областях. В общей сложности свобода передвижения СММ на местах ограничивалась 38 раз — все эти случаи, за исключением одного, произошли в неподконтрольных правительству районах. В частности, 8 мая вооруженные члены вооруженных формирований остановили патруль Миссии и в течение практически 3 часов не отпускали наблюдателей", - уточняется в отчете.

Также сообщается, что БПЛА СММ ОБСЕ подвергались воздействию помех сигнала по обе стороны от линии соприкосновения в 30 случаях, а также попадали под обстрелы из стрелкового оружия 6 раз (все, за исключением одного, в неподконтрольных правительству районах).