Образовательный процесс: в КГГА опубликовали регламент подготовки к восстановлению

Новости Украины:В столице опубликовали регламент подготовки к восстановлению образовательного процесса в учебных заведениях и режима их работы.

В Киеве опубликовали регламент подготовки к восстановлению образовательного процесса в учебных заведениях и режима их работы в условиях ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает КГГА.

"Опубликован регламент подготовки к восстановлению образовательного процесса в учебных заведениях города Киева коммунальной формы собственности и режима их работы в условиях ослабления противоэпидемических мероприятий. Документ утвержден распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 45", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регламенте говорится об обязательных мероприятиях во время образовательного процесса в условиях ослабления противоэпидемических мероприятий. В частности, о дезинфекции помещений, рекомендации по действиям в случае обнаружения больного и тому подобное.

Департамент образования и науки должен обеспечить реализацию регламента. А также осуществлять мониторинг за выполнением особого порядка проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий для учебных заведений, общежитий таких заведений, независимо от их подчинения и форм собственности.

Так, подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке.