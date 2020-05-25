Средства защиты для медиков плохого качества: СБУ завела дела на шесть компаний

Новости Украины:Компании осуществляли "недобросовестные закупки".

СБУ открыла уголовные производства против шести компаний за поставки некачественных средств защиты для медиков или отсутствие поставок закупленных товаров.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства в отношении шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.