Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки
Медсредства: Зеленский лично будет контролировать закупки
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летие (Фото)
Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летие (Фото)

Средства защиты для медиков плохого качества: СБУ завела дела на шесть компаний

Средства защиты для медиков плохого качества: СБУ завела дела на шесть компаний
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Компании осуществляли "недобросовестные закупки".

СБУ открыла уголовные производства против шести компаний за поставки некачественных средств защиты для медиков или отсутствие поставок закупленных товаров.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства в отношении шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.

Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки

Как сообщалось, сегодня, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Медсредства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки
За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки
ОП: Президент назначил глав восьми РГА
ОП: Президент назначил глав восьми РГА
Смягчение ограничительных мер: в Польше частично отменили масочный режим
Карантин: в Польше частично отменили масочный режим
Астрологи назвали 5 самых опасных дней в июне 2020 года
Астрологи назвали 5 самых опасных дней в июне 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь