Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая

Разминирование Донбасса: за неделю обезвредили почти 600 боеприпасов

Разминирование Донбасса: за неделю обезвредили почти 600 боеприпасов
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пиротехнические расчеты ГСЧС из состава Объединенных сил в течение последней недели обследовали в поисках взрывоопасных предметов 43 гектара территории.

На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“За неделю пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 43 гектара территории, изъяли и обезвредили 599 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кроме этого, спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боеприпасы, ГСЧС, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
04 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
05 COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь