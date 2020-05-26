Разминирование Донбасса: за неделю обезвредили почти 600 боеприпасов

Новости Украины:Пиротехнические расчеты ГСЧС из состава Объединенных сил в течение последней недели обследовали в поисках взрывоопасных предметов 43 гектара территории.

На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“За неделю пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 43 гектара территории, изъяли и обезвредили 599 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кроме этого, спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали