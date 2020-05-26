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На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов
09:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Южном мосту столицы оборвалась часть покрывного листа из-за проблем со старым деформационным швом, движение в сторону правого берега частично ограничено.

На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Южном мосту – аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть покрывного листа. Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа. Движение в направлении правого берега частично ограничено", - сказано в сообщении.

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Киев, КГГА, Южный мост.
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