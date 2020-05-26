В Украине за сутки от COVID-19 больше выздоровели, чем заболели: ситуация по регионам

Новости Украины:Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 14 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской и Черновицкой областях, выздоровления – в Ривненской области.

Всего за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19 и 10 выздоровевших за сутки (с начала пандемии было 910 заболевших, 15 умерших и 482 выздоровевших), сейчас в области болеет 413 человек (за сутки на 8 больше);

подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19 и 10 выздоровевших за сутки (с начала пандемии было 910 заболевших, 15 умерших и 482 выздоровевших), сейчас в области болеет 413 человек (за сутки на 8 больше); в Волынской области - 22 случая заболевания, 1 – смерти и 12 - выздоровления (за все время - 805 заболевших, 24 умерших и 194 выздоровевших), сейчас болеет 597 человек (на 9 больше за сутки);

- 22 случая заболевания, 1 – смерти и 12 - выздоровления (за все время - 805 заболевших, 24 умерших и 194 выздоровевших), сейчас болеет 597 человек (на 9 больше за сутки); в Днепропетровской области – 20 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 8 выздоровевших (за все время 895 заболели, 18 умерли и 199 выздоровели), сейчас болеет 678 человек (за сутки на 11 больше);

– 20 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 8 выздоровевших (за все время 895 заболели, 18 умерли и 199 выздоровели), сейчас болеет 678 человек (за сутки на 11 больше); в Донецкой области 7 человек заболели и 12 выздоровели (с начала пандемии 155 заболели, 4 умерли и 73 выздоровели), сейчас болеет 78 человек (на 5 меньше за сутки);

7 человек заболели и 12 выздоровели (с начала пандемии 155 заболели, 4 умерли и 73 выздоровели), сейчас болеет 78 человек (на 5 меньше за сутки); в Житомирской области – 6 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 28 выздоровления (за все время 647 заболел, 14 умерли и 312 выздоровели), сейчас болеет 321 человек (за сутки на 23 меньше);

– 6 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 28 выздоровления (за все время 647 заболел, 14 умерли и 312 выздоровели), сейчас болеет 321 человек (за сутки на 23 меньше); в Закарпатской области 10 человек заболели и 31 – выздоровели за сутки (с начала пандемии - 1 092, 27 и 311 соответственно), сейчас болеет 754 человек (за сутки на 21 меньше);

10 человек заболели и 31 – выздоровели за сутки (с начала пандемии - 1 092, 27 и 311 соответственно), сейчас болеет 754 человек (за сутки на 21 меньше); в Запорожской области 1 человек заболел и 3 выздоровели (с начала пандемии 416 заболели, 12 умерли и 229 выздоровели), сейчас болеет 175 человек (за сутки на 2 меньше);

1 человек заболел и 3 выздоровели (с начала пандемии 416 заболели, 12 умерли и 229 выздоровели), сейчас болеет 175 человек (за сутки на 2 меньше); в Ивано-Франковской области 25 новых случаев заболевания и 36 - выздоровления (1 306 заболел, 74 умерли и 673 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 599 человек (за сутки на 11 меньше);

25 новых случаев заболевания и 36 - выздоровления (1 306 заболел, 74 умерли и 673 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 599 человек (за сутки на 11 меньше); в Киеве подтверждено 58 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 33 случая выздоровления (всего 2 710 случая заболевания, 61 - смерти и 393 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 256 человек (за сутки на 24 больше);

подтверждено 58 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 33 случая выздоровления (всего 2 710 случая заболевания, 61 - смерти и 393 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 256 человек (за сутки на 24 больше); в Киевской области 21 человек заболели и 9 - выздоровели (с начала пандемии 1 458 заболели, 30 умерли и 309 выздоровели), сейчас болеет 1 119 человек (за сутки на 12 больше);

21 человек заболели и 9 - выздоровели (с начала пандемии 1 458 заболели, 30 умерли и 309 выздоровели), сейчас болеет 1 119 человек (за сутки на 12 больше); в Кировоградской области 4 новых случая заболевания и 8 выздоровевших (за все время 482 заболели, 23 умерли и 366 выздоровели), сейчас болеет 93 человека (за сутки на 4 меньше);

4 новых случая заболевания и 8 выздоровевших (за все время 482 заболели, 23 умерли и 366 выздоровели), сейчас болеет 93 человека (за сутки на 4 меньше); в Луганской области 1 новый случай заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 44 заболели и 34 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 10 человек (за сутки на 1 больше);

1 новый случай заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 44 заболели и 34 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 10 человек (за сутки на 1 больше); во Львовской области 45 новых случаев заболевания, 6 - смерти и 8 - выздоровления (с начала пандемии - 1 405, 42 и 295 соответственно), сейчас болеет 1 068 человек (на 31 больше за день);

45 новых случаев заболевания, 6 - смерти и 8 - выздоровления (с начала пандемии - 1 405, 42 и 295 соответственно), сейчас болеет 1 068 человек (на 31 больше за день); в Николаевской области – новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 14 – выздоровели (с начала пандемии 281 заболел, 7 умерли и 131 выздоровели), сейчас болеет 143 человека (за сутки на 14 меньше);

– новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 14 – выздоровели (с начала пандемии 281 заболел, 7 умерли и 131 выздоровели), сейчас болеет 143 человека (за сутки на 14 меньше); в Одесской области 10 новых случаев заболевания, смертей и выздоровления не было (с начала пандемии 842 заболели, 14 умерли и 138 выздоровели), сейчас болеет 690 человек (на 10 больше за сутки);

10 новых случаев заболевания, смертей и выздоровления не было (с начала пандемии 842 заболели, 14 умерли и 138 выздоровели), сейчас болеет 690 человек (на 10 больше за сутки); в Полтавской области 1 новый случай заболевания, 1 – смерти и 4 человека выздоровели (с начала пандемии 267 заболевших, 12 умерших и 240 выздоровевших), сейчас болеет 15 человек (за сутки на 4 меньше);

1 новый случай заболевания, 1 – смерти и 4 человека выздоровели (с начала пандемии 267 заболевших, 12 умерших и 240 выздоровевших), сейчас болеет 15 человек (за сутки на 4 меньше); в Ривненской области 41 новый случай заболевания, 3 – смерти и 62 - выздоровления (за все время 1 475 заболели, 34 умерли и 649 выздоровели), болеет 792 человека (на 24 меньше за сутки);

41 новый случай заболевания, 3 – смерти и 62 - выздоровления (за все время 1 475 заболели, 34 умерли и 649 выздоровели), болеет 792 человека (на 24 меньше за сутки); в Сумской области новых случаев заболевания и смерти не было, 11 - выздоровели (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 123 выздоровели), сейчас болеет 39 человек (за сутки на 11 меньше);

новых случаев заболевания и смерти не было, 11 - выздоровели (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 123 выздоровели), сейчас болеет 39 человек (за сутки на 11 меньше); в Тернопольской области 3 новых случая заболевания, 1 - смерти и 8 - выздоровления (за все время 1 124 заболели, 25 умерли и 799 выздоровели), сейчас болеет 300 человек (на 6 меньше за сутки);

3 новых случая заболевания, 1 - смерти и 8 - выздоровления (за все время 1 124 заболели, 25 умерли и 799 выздоровели), сейчас болеет 300 человек (на 6 меньше за сутки); в Харьковской области 18 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (за все время 930 человек заболели, 38 умерли и 210 выздоровели), сейчас болеет 682 человека (за сутки на 16 больше);

18 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (за все время 930 человек заболели, 38 умерли и 210 выздоровели), сейчас болеет 682 человека (за сутки на 16 больше); в Херсонской области 3 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время 177 заболевших, 2 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 26 человек (за сутки на 3 меньше);

3 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время 177 заболевших, 2 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 26 человек (за сутки на 3 меньше); в Хмельницкой области 6 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 17 - выздоровления (за все время 370 заболели, 10 умерли и 117 выздоровели), сейчас болеет 243 человека (на 12 меньше за сутки);

6 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 17 - выздоровления (за все время 370 заболели, 10 умерли и 117 выздоровели), сейчас болеет 243 человека (на 12 меньше за сутки); в Черкасской области 1 новый случай заболевания и 10 - выздоровления (с начала пандемии 392 заболел, 16 умерли и 286 выздоровели), сейчас болеет 90 человек (на 9 меньше за сутки);

1 новый случай заболевания и 10 - выздоровления (с начала пандемии 392 заболел, 16 умерли и 286 выздоровели), сейчас болеет 90 человек (на 9 меньше за сутки); в Черновицкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 12 - выздоровления (3 101 заболевших, 132 умерших и 816 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 153 человека (на 1 больше, чем днем ранее);

подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 12 - выздоровления (3 101 заболевших, 132 умерших и 816 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 153 человека (на 1 больше, чем днем ранее); в Черниговской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти или выздорровления за сутки не было (за все время – 134 заболевших, 6 умерших и 47 выздоровевших), сейчас болеет 81 человек (на 3 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 341 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеет 13 365 человек, что на 23 меньше, чем сутками ранее. Количество инфицированных нарастающим итогом составило 21 584 человека (1 581 ребенок , 4 183 медиков), из них - 644 летальных, 7 575 человек (в т.ч. 1913 медиков) выздоровели.