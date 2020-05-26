В Киеве владелец кальян бара сбывал в своем заведении кокаин

Новости Украины:В Киеве будут судить владельца кальян-бара, который сбывал в заведении кокаин

Киевская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который наладил сбыт наркотических средств в своем кальян баре на территории города Киева.

"Установлено, что владелец одного из кальян баров в центре столицы неоднократно сбывал наркотики в кругу знакомых непосредственно в помещении своего заведения", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева.

Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200г кокаина, весы и упаковочный материал.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.