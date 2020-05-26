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Когда в Киеве запустят городскую электричку

Когда в Киеве запустят городскую электричку
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Виталий Кличко заявил, что городская электричка возобновит работу вместе с ж/д транспортом Украины.

Городская электричка возобновит работу в Киеве одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке" - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Кличко напомнил, что столица уже возобновила работу наземного общественного транспорта и метро в обычном режиме.

"И будем наблюдать, как будет развиваться ситуация. Сейчас главное - чтобы не произошло всплеска заболевания", - подчеркнул мэр.

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Он также сообщил, что КП "Киевпастранс" заказало филиала "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички. Поскольку электричка принадлежит "Укрзализныци», а город этот вид транспорта эксплуатирует.

"В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек", - подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Киевпастранс, Городская электричка.
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