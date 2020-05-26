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В трех киевских монастырях сняли карантин

В трех киевских монастырях сняли карантин
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин.

Карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Покровском монастырях снят. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях», - сообщил мэр.

Он добавил, что за весь период карантина священникам и монахам сделали более тысячи лабораторных ПЦР-тестов.

"Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина удалось локализовать очаги заболевания», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что перед отменой карантинных мероприятий на территориях и в зданиях религиозных объектов провели полную дезинфекцию.

"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий: "Берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не собирайте в храмах большое количество людей, чтобы не произошло новых вспышек болезни», - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в середине апреля на карантин из-за вспышки коронавируса были закрыты Киево-Печерская лавра, Ионинский и Свято-Покровский монастыри.

С 22 мая в рамках перехода к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение ограничений, в Украине, в том числе, разрешено отправлять службы в храмах, если в их помещениях находиться один человек на 10 кв. м.

В Киеве по состоянию на утро 26 мая зарегистрирован 2 тыс. 710 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

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Киево-Печерская лавра, Карантин, Ионинский монастырь, Свято-Покровский монастырь.
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