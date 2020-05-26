В Харьковской области военные тоннами воровали топливо

Новости Украины:Руководители среднего звена центра обеспечения ВСУ на Харьковщине организовали систематическое хищение топлива.

Служба безопасности Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований в Полтаве под руководством военной прокуратуры блокировали хищение горюче-смазочных материалов в центре обеспечения Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии. Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем топливо аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более 5 тонн.

Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников при перевозке очередной партии солярки размером в 3 тонны незаконно приобретенной у военных.

Было проведено шесть обысков в служебных помещениях центра обеспечения Вооруженных Сил и по месту жительства фигурантов дела.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.