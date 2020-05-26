Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Карта коронавируса в Украине и мире 26 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

Массовое убийство на Житомирщине: стало известно о новых деталях преступления

Массовое убийство на Житомирщине: стало известно о новых деталях преступления
13:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция назначила до 200 экспертиз в деле о расстреле семи человек в Житомирской области.

Следователи Главного управления Национальной полиции Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища 22 мая в Попельнянском районе, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других. Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Отмечается, что уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села.

Всего в ходе проведенного осмотра места происшествия изъято 6 единиц огнестрельного оружия - вся зарегистрированная и принадлежала участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре было обнаружено патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащий подозреваемому, "Нисан навар" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

По словам родных погибших, мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них.

Правоохранителями установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р. полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в наиболее дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома.

Как сообщалось, около часа ночи 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.

Массовое убийство на Житомирщине: названа возможная причина конфликта

"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых", – резюмировал Геращенко.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц.

В свою очередь пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что погибших есть и военнослужащие Нацгвардии.

"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также 2 военнослужащих воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Убийство, Расследование, Убийство на Житомирщине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
04 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
В трех киевских монастырях сняли карантин
В трех киевских монастырях сняли карантин
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
Новая теория происхождения Марса
Новая теория происхождения Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь