Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Карта коронавируса в Украине и мире 26 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

Кличко рассказал о зачислении детей в садики и школы

Кличко рассказал о зачислении детей в садики и школы
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что департамент образования города с 1 июня возобновит рассылку приглашений садов по заявке и электронной очереди.

График и места проведения внешнего независимого оценивания в Киеве будут обнародованы на сайте Департамента образования и науки - начнется ВНО с 25 июня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На днях Министерство образования утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания. И столичные школы будут руководствоваться этим графиком. Уже известны даты ВНО. С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня. График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки. Со всей необходимой информацией ", - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Кличко также рассказал, как можно подать документы на зачисление детей в садики и школы.

В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19

"Рассылку приглашений садов, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде, - сказал мэр. - А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября ", - отметил мэр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, ВНО, Школы, Коронавирус, Садики, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
04 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
В трех киевских монастырях сняли карантин
В трех киевских монастырях сняли карантин
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
Новая теория происхождения Марса
Новая теория происхождения Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь