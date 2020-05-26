Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим

Новости Украины:Российское оккупационное командование усилило передовые подразделения подконтрольных боевиков на Донбассе.

Руководство российских оккупационных администраций в ОРДЛО по указанию российских кураторов продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

”По сообщению Главного управления разведки, руководство российских оккупационных администраций по указанию российских кураторов продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной”, - говорится в сообщении.

В частности, с 20 мая по ”распоряжениям” главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов находятся в боевой готовности ”полная”. Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы.

По данным разведки, в рамках указанного противник провел такие действия: личный состав вызван из отпусков; усилены передовые подразделения, в частности, дежурные артиллерийские подразделения выведены на позиции; резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и топливо.

Кроме того, незаконные ”военные комиссариаты” проводят оповещение приписного состава относительно их прибытия в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава.