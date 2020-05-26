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Смягчение ограничений: в Ивано-Франковске с июня заработают 10 детских садов

Смягчение ограничений: в Ивано-Франковске с июня заработают 10 детских садов
14:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи со смягчением карантина в Ивано-Франковске с 1 июня заработают 10 детских садов.

В Ивано-Франковске с 1 июня заработают 10 детских садов. Так, планируется восстановить работу 100 групп на общую численность 1500 детей.

Об этом сообщает Ивано-Франковский городской совет.

"В Ивано-Франковске продолжается поэтапное восстановление работы учреждений дошкольного образования. 10 городских садов начнут свою работу в режиме дежурных. Первоочередное право на посещение этих садов будут иметь дети, родители которых работают в учреждениях здравоохранения. В целом по городу запланировано возобновление работы 100 групп на общую численность 1500 детей", - говорится в сообщении.

Кличко рассказал о зачислении детей в садики и школы

Отмечается, что работа садов будет осуществляться "в соответствии с новыми санитарными нормами".

"Департамент образования Ивано-Франковского городского совета призывает записывать детей в данные группы только в крайней необходимости родителей", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, детские лагеря в Украине возможно открыть только на последнем этапе выхода из карантина, для того, чтобы риск инфицирования детей был минимальным.

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Украина, Ивано-Франковск, Детсад.
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