Киевская область возобновила пассажирские перевозки

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В Киевской области с сегодняшнего дня возобновлены внутриобластные пассажирские перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

«Сегодняшний показатель инцидентности в Киевской области не повысился. Поэтому, уверен, что ограничительные меры приносят ожидаемые результаты. С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области», - сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он призвал водителей и пассажиров добросовестно соблюдать санитарные правила, чтобы не пришлось возвращать жесткие карантинные ограничения.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на утро 26 мая подтверждено 1 тысяча 458 случаев заболевания COVID-19 (в том числе 118 детей и 255 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 21.

Как сообщалось, 25 мая Володин заявил, что в Киевской области с 26 мая будет смягчен карантин. В частности, будут разрешены перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении, работа детских садов, гостиниц, проведение спортивных мероприятий.