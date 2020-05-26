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На Донбассе КПВВ не будут работать по 22 июня

На Донбассе КПВВ не будут работать по 22 июня
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Украине запрет на пересечение линии разграничения на Донбассе в связи с карантинными мерами будет действовать до 22 июня.

Запрет на пересечение линии разграничения на Донбассе в связи с карантинными мерами будет действовать до 22 июня.

Об этом со ссылкой на приказ командующего ООС сказал на пресс-брифинге в Краматорске директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко.

"Послаблений по пересечению линии разграничения через КПВВ не будет. На территории области у нас действует операция Объединенных сил, и командующий ООС издал приказ о том, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня. Если в течение этого времени не будет каких-то других указаний. Поэтому режим в области как был "красный", так и остается", - сказал Бойко.

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Как сообщалось, на Донбассе с 16 марта прекращено свободное передвижение лиц и транспортных средств через КПВВ в связи с противоэпидемическими мерами и введены ограничения на въезд и выезд в зону ООС.

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, в частности за сутки 339.

В Донецкой области с начала объявления карантина зафиксировано 155 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 4 завершились летально, 64 человека выздоровели, 87 продолжают лечение.

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Украина, Донбасс, Карантин, ООС.
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