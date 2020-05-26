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Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
18:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеским обстрелом из автоматических станковых гранатометов попали украинские защитники вблизи Водяного. В ответ из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

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"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствии вражеских обстрелов нет. Среди личного состава, привлеченного к проведению операции Объединенных сил, обнаружен один случай заболевания COVID-19. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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