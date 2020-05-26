Коронавирус: в оккупированном Крыму уже более полтысячи инфицированных COVID-19

Новости Украины:За минувшие сутки два новых случая заражения выявлены в Симферополе и по одному - в Алуште и Севастополе.

В оккупированном Крыму количество инфицированных коронавирусом достигло 507 человек.

Об этом сообщается на странице общественной организации "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

Согласно сообщению, за минувшие сутки два новых случая заражения выявлены в Симферополе и один в Алуште.

Кроме того, в оккупированном Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19.

Таким образом, по официальным данным оккупационной власти, в Крыму зарегистрировано 507 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 158 – в Севастополе.

"Результаты еженедельных мониторингов, проводимых Крымской правозащитной группой, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - подчеркнули правозащитники.