Коронавирус: в оккупированном Крыму уже более полтысячи инфицированных COVID-19

В оккупированном Крыму количество инфицированных коронавирусом достигло 507 человек.
Об этом сообщается на странице общественной организации "Крымская правозащитная группа" в Facebook.
Согласно сообщению, за минувшие сутки два новых случая заражения выявлены в Симферополе и один в Алуште.
Кроме того, в оккупированном Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19.
Таким образом, по официальным данным оккупационной власти, в Крыму зарегистрировано 507 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 158 – в Севастополе.
"Результаты еженедельных мониторингов, проводимых Крымской правозащитной группой, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - подчеркнули правозащитники.