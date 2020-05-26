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День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях

День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
23:47 Вт, 26 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:У Кличко сказали, в каком формате будут празднования Дня Киева.

В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в эфире телеканала "Киев" утром будет показана праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме того, состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые можно будет посмотреть в соцсетях, на Youtube-каналах и на сайтах.

В частности, Академический камерный хор "Хрещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".

Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Щастя, добра і любові".

Видеопоздравление песней "Україна - рідний край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".

Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" имени Анатолия Авдиевского покажут на youtubе-канале UA: ESTRADA.TV.

Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им.Л.Ревуцкого в записи, посвященной Дню Киева.

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Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорской, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

В День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

Возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

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Киев, КГГА, Коронавирус.
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