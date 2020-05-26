Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления

Новости Украины:В Украине Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления.

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине, поезда начнут курсировать с 1 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

"Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине", - отметил он.

Министр подчеркнул, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

Криклий проинформировал, что сейчас через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити +, а именно:

№721 / 722 и №726 / 725 "Киев-Харьков";

№763 / 764 "Киев-Одесса"

№711 / 712 "Киев-Константиновка»;

№740 / 739 "Киев-Кривой Рог".

Как сообщалось, Кабинет министров ввел С 22 мая до 22 июня адаптивнвую модель карантина в Украине.

Карантин в Украине ввели с 12 марта с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.