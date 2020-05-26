Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине, поезда начнут курсировать с 1 июня.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.
"Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине", - отметил он.
Министр подчеркнул, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.
Криклий проинформировал, что сейчас через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити +, а именно:
Как сообщалось, Кабинет министров ввел С 22 мая до 22 июня адаптивнвую модель карантина в Украине.
Карантин в Украине ввели с 12 марта с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.