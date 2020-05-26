МИД: Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества

Новости Украины:Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий.

Об этом сообщает МИД Беларуси.

"Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом. В ходе беседы обсуждались вопросы развития украинско-белорусского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - сообщили в МИД.

По словам дипломатов, посол Украины также передал белорусской стороне вышиванку - подарок от Президента Украины Владимира Зеленского Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки.

Как сообщалось, в "День вышиванки" Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили лидерам стран вышитые рубашки, в частности, США, Франции, Канады.