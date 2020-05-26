Борьба с коронавирусом: посол Италии поблагодарил украину за поддержку

Новости Украины:Власти Италии благодарны Украине за направление в страну гуманитарной миссии украинских врачей.

Италия благодарна Украине за солидарность и поддержку в борьбе с коронавирусом, в частности за направление в страну гуманитарной миссии украинских врачей.

Об этом говорилось во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи посол Италии поблагодарил Украину за солидарность с Италией в противодействии эпидемии COVID-19 и предоставленную итальянским гражданам гуманитарную помощь. Дипломат с особой благодарностью отметил гуманитарную миссию в Италию украинских врачей, которые в апреле 2020 года в течение трех недель предоставляли помощь своим итальянским коллегам в больницах региона Марке и имели возможность ознакомиться с итальянским протоколом лечения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций, в частности по поддержке кандидатур в международные органы.

Особое внимание дипломаты уделили возобновлению работы Украинско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству и привлечению итальянского бизнеса к реализации инвестиционных проектов в Украине.

Отмечается, что Италия, которая входит в тройку самых больших торговых партнеров Украины в Европе, готова расширять присутствие своего бизнеса в Украине и положительно оценивает результаты недавней встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями итальянских компаний.