В ВСУ - третий летальный случай от COVID-19

Новости Украины:В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев заболевания Covid-19, в том числе летальный.

По состоянию на утро 27 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 57 человек. За последние сутки выявлено четыре новых случая, один из них - летальный. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07.00 27 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 57 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 287 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 35 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса", - говорится в сообщении.

В частности, во Львовской области от коронавируса умер сотрудник Вооруженных Сил Украины, который болел с 11 мая и лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья сотрудник ВСУ обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области, и в тот же день ему был сделан экспресс-тест на COVID-19. Исследование пациента показали отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая из-за отсутствия улучшения состояния здоровья он был направлен во Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника ВСУ подтвержден COVID-19, посмертно.

По информации командования, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, один из которых летальный, как сообщалось выше.

Кроме того отмечается, что двое военнослужащих лечатся в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона и Главном военном клиническом госпитале. Еще один военнослужащий в Киевской области находится на амбулаторном лечении, и 27 мая запланирована его госпитализация в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

За время пандемии в Вооруженных Силах Украины в целом было зарегистрировано 162 человека, больных коронавирусом, в данное время болеет 57 человек, выписаны 102 человека, летальных - 3 случая, сообщили в пресс-службе.

Командование Медицинских сил ВСУ призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Как сообщалось, по состоянию на 27 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай.