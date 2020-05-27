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В Одессе задержали банду киллеров, стрелявших в гражданина Черногории

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В Одессе задержали банду киллеров, стрелявших в гражданина Черногории
11:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Задержана группа иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории в Киеве.

Национальная полиция задержала в Одессе четырех подозреваемых в покушении на убийство гражданина Черногории в Киеве. При этом они оказали сопротивление и пытались скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран", - говорится в сообщении.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал об основных версии покушения на убийство гражданин Черногории.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил Клименко.

Представители департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

"По словам главы Нацполиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРДа. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДСР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРДа задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Клименко.

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Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Указывается, что уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Киев, Одесса, Полиция, Покушение, Черногория, Банда, Киллеры.
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