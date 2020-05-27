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В Каховке в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова"

В Каховке в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова"
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hr.npu.gov.ua

Новости Украины:В городе Каховка Херсонской области в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова".

Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области, которое произошло в среду утром, сообщается на странице областной полиции в Facebook.

"Сегодня около пяти часов утра… пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар… При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Основную версию преступления следствие увязывает с профессиональной деятельностью прокуроров.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).

В полиции призывают неравнодушных граждан, которые могут предоставить полезную информацию по этому поводу, сообщить им по телефону "102" и гарантируют анонимность.

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Прокуратура, Херсонская область, Коктейль Молотова, Каховка, Происшествие.
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