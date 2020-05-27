В Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы

Новости Украины:В Киеве в конце этой недели откроют торгово-развлекательные центры и гостиницы.

Торгово-развлекательные центры в Киеве начнут открываться с субботы, 30 мая, однако без работы развлекательных зон и с соблюдением санитарных норм и регламентов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья, хочу сообщить, что сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве - с соблюдением санитарных норм и регламентов - открывать с субботы, 30 мая", - сказал он на онлайн-брифинге в среду.

По слова мэра, также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.

"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения", - отметил Кличко.

В то же время, рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.

"Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - подчеркнул он.