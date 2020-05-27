В Киеве в час пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро

Новости Украины:В метро Киева в часы "пик" временно будут ограничивать вход на некоторые станции.

В столичном метрополитене, в часы "пик" временно будут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать большого скопления людей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В метро, в часы "пик", чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Также мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье.

"Из выводов после первых двух дней работы метро - к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, - 34% заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости", - сказал Кличко.

По его словам, за несколько дней после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тыс. пассажиров, а метро за два дня - 773 тыс. человек.

"Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП "Киевпастранс" перевез с 23 мая почти 835 тыс. пассажиров. С 25 мая поехало и киевское метро. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тыс. человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тыс. пассажиров", - отметил Кличко.

Мэр напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.