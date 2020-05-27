Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве

Новости Украины:В Киеве пьяный мужчина угрожал пассажирам маршрутки оружием.

Патрульная полиция столицы задержала пьяного пассажира маршрутки, который угрожал другим пассажирам, вероятно, пистолетом. Во время обыска гражданина полиция обнаружила у него оружие и патроны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"Патрульные задержали гражданина, который угрожал, вероятно, пистолетом пассажирам маршрутного транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера вечером на службу 102 позвонил пассажир маршрутки и сообщил, что неизвестный гражданин угрожает другим пассажирам пистолетом и ведет себя агрессивно.

"За считанные минуты полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Степана Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры. Гражданин вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью, а при поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему", - сообщили в полиции.

Полицейские задержали гражданина, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.