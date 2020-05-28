На Одесчине "черный копатель" погиб от взрыва мины времен Второй мировой

Новости Украины:В Одесской области на снаряде Второй мировой войны подорвался "черный копатель".

В Одесской области взорвался снаряд Второй мировой войны, в результате чего погиб мужчина 1973 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.