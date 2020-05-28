Пушилин признал обстрелы мирных жителей со стороны боевиков ОРДО

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что боевики обстреливают мирное население Донбасса.
Соответствующее сообщение появилось на странице Пушилина в Twitter, на которое ранее публиковались пропагандистские материалы.
"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР", - сказано в сообщении.
Через некоторое время на ряде подконтрольных боевикам ресурсов появилось сообщение о якобы взломе аккаунта главаря "ДНР" в Twitter. "На данный момент о случившемся было сообщено технический отдел социальной сети, ждем от них адекватной реакции", - заявили у террориста.