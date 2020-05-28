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Отчет ОБСЕ: на Донетчине нарушений тишины стало меньше, на Луганщине - больше

Отчет ОБСЕ: на Донетчине нарушений тишины стало меньше, на Луганщине - больше
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Донетчине взрывов стало меньше, на Луганщине нарушения "тишины" участились.

СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и в то же время увеличение – на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 125/2020, опубликованном 27 мая.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 275 взрывов)", - отмечают наблюдатели.

Как указывается, большинство нарушений режима прекращения огня (в том числе взрывов) зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также к югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

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В то же время СММ заявляет об увеличении количества нарушений "тишины" в Луганской области. Здесь также зафиксировано больше взрывов (13), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было ни одного взрыва.

Почти все нарушения на Луганщине произошли в районах к югу от н. п. Кряковка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска).

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ОБСЕ, СММ ОБСЕ, ОРДЛО, ООС.
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