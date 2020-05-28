Судья в Харькове "погорела" на взятке в $4 тысячи

Новости Украины:Заместительница главы одного из райсудов Харькова, требовала от фигуранта дела взятку в размере $4 тысяч за возвращение ему денег, изъятых во время обыска.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместительницу главы одного из райсудов Харькова, причастную к совершению коррупционного правонарушения.

Об этом сообщает СБУ. “По предварительной версии следствия, злоумышленница планировала незаконно обогатиться на $4 тысячи за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $30 тысяч, изъятых во время обыска. При этом никаких предпосылок для отказа не существовало, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении.