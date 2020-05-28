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За сутки во Львовской области 70 новых случаев COVID-19

За сутки во Львовской области 70 новых случаев COVID-19
10:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За сутки во Львовской области - 70 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 1513 инфицированных коронавирусом.

У 70 жителей Львовской области за минувшие сутки диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 - положительные (из них 53 жителя Львова)", - указано в сообщении в четверг утром.

Этот показатель почти в два раза выше, чем за 27 мая – тогда провели 387 тестов, из которых 38 оказались положительными.

Кроме того, за минувшие сутки от болезней, связанных с коронавирусом скончались 6 человек, количество жертв эпидемии возросло до 48.

В общей сложности во Львовской области подтверждены 1513 случаев инфицирования коронавируса, из них 48 – летальные. Выздоровели 335 человек.

Как сообщалось, в Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

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Все по теме:

Львовская область, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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