Задержаны двое иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона

Новости Украины:Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн в селе в Черкасской области.

Правоохранители в течение нескольких дней установили местонахождение злоумышленников, которые 19 мая в селе Шевченково Звенигородского района Черкасской области взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн.

"Их задержали на территории Житомирской и Ивано-Франковской областей. Среди выявленных по месту их проживания вещественных доказательств - часть похищенных из банкомата денег", - сообщает в четверг пресс-служба полиции Черкасской области.

Устроенный злоумышленниками взрыв был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат и сам терминал, было разрушено.

"Во время отработки места происшествия под обломками здания эксперты обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли "выйти" на след злоумышленников и "легли" в доказательную базу в уголовном производстве. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, ведь эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови", - рассказал и.о. начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черкасской области Иван Горбунов.

Проведя оперативные мероприятия и обработав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое иностранцев, приехавших в Черкасскую область с территории другой области на автомобиле марки "Mercedes" на иностранной регистрации. После совершения преступления они покинули территорию области. Оперативным путем и с помощью коллег из других регионов удалось выяснить, что один из них проживает на территории Житомирской области, другой - на Ивано-Франковщине.

"Во время обработки видео с камер наблюдения, полученного на территории Житомирской области, оперативники обнаружили запись, на которой зафиксирован злоумышленник в одежде, которую эксперты обнаружили на месте подрыва банкомата. А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил Горбунов.

27 мая оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями и с силовой поддержкой бойцов КОРДа и спецназовцев под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры злоумышленников задержали по месту их проживания. Во время санкционированных обысков полицейские обнаружили деньги, похищенные из банкомата, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотические средства, а также автомобиль, который они использовали во время совершения правонарушения.

"Как мы и предполагали, один из задержанных имел телесные повреждения, которые получил во время совершения преступления. Сейчас оперативники проверяют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Черкасской и других областей Украины", - отметил Горбунов.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 4 статьи 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За содеянное, в соответствии с санкциями статей, им грозит до десяти лет лишения свободы.