Кличко назвал условия возврата к карантину

Новости Украины:Киевская городская государственная администрация определила условия, по которым в Киеве могут ужесточить карантин.

Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное — чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину”, — Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.

“Это может произойти в следующей ситуации:

1. Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человека на 100 тыс. населения.

2. Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%”, — сказал городской голова.

Он напомнил, что именно правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления.

“Мы же разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса”, — добавил мэр.