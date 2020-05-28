Экс-боевика "ДНР" приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Новости Украины:Бывший наемник РФ на Донбассе, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Орджоникидзевский райсуд г. Мариуполя на основании обвинения прокуратуры Донецкой области приговорил к 6.5 годам лишения свободы мужчину, который принимал непосредственное участие в преступной деятельности террористической организации - незаконных вооруженных формированиях РФ на Донбассе.

Как сообщает в четверг пресс-служба Офиса генпрокурора, суд установил, что в июля 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и в апреле 2015 воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Миусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе.

Весной 2016 года он изменил свои политические предпочтения и, пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НЗФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями», сообщает Офис генпрокурора.

Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания.

Санкция статьи ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.