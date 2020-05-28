Последний звонок 2020: как в столице будут омечать

Новости Украины:В Киеве праздник "Последнего звонка - 2020" в отпразднуют онлайн - на телеканале "Киев".

Праздник "Последнего звонка - 2020" в столице отпразднуют онлайн - на телеканале "Киев".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"29 мая в 12:15 состоится празднование дня "Последнего звонка - 2020" онлайн", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы, и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн.

"В этот день, 29 мая, на телеканале прозвучат поздравления, теплые слова о школе, учителях, учениках и родителях, которые особенно важны для каждого в этом году. Кроме того, на телеканале "Киев" в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные празднику "Последнего звонка - 2020", - отметили в администрации.

Как сообщалось, в этом году День Киева 31 мая будут отмечать в телеформате.