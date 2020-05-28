В Киеве в Центре Довженко проходит обыск

Новости Украины:Правоохранители проводят обыск в Национальном центре Довженко в связи с актом ревизии Аудиторской службы.

Полиция и Служба безопасности Украины проводит обыск в Национальном центре Александра Довженко, сообщил генеральный директор Иван Козленко.

!У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы. С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня Национальный центр Александра Довженко в Киеве заявил о наступлении неплатежеспособности. Госфинансирование за 2020 год не поступило. В организации говорят о саботаже со стороны главы Госкино Марины Кудерчук.