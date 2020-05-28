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В Киеве в Центре Довженко проходит обыск

В Киеве в Центре Довженко проходит обыск
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com/ivan.kozlenko

Новости Украины:Правоохранители проводят обыск в Национальном центре Довженко в связи с актом ревизии Аудиторской службы.

Полиция и Служба безопасности Украины проводит обыск в Национальном центре Александра Довженко, сообщил генеральный директор Иван Козленко.

!У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы. С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, сегодня Национальный центр Александра Довженко в Киеве заявил о наступлении неплатежеспособности. Госфинансирование за 2020 год не поступило. В организации говорят о саботаже со стороны главы Госкино Марины Кудерчук.

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Киев, СБУ, Полиция, Центр Довженко.
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