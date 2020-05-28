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Смягчение ограничений: в Николаеве откроют ресурсные центры и спортивные заведения

Смягчение ограничений: в Николаеве откроют ресурсные центры и спортивные заведения
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи со смягчением карантина, в Николаеве с 1 июня начнут работать учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры.

В Николаеве с 1 июня начнут работать инклюзивно-ресурсные центры, учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

"В связи с ослаблением карантина 1 июня разрешена работа инклюзивно-ресурсных центров. Также разрешено посещение занятий в учреждениях профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального и профессионально-технического образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, получение документов о профессиональном и профессионально-техническом образовании», - говорится в сообщении.

Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички

В первый день лета должны возобновить работу и учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры. Однако при групповых занятиях их участников не должно быть более 10 человек.

Работа этих заведений разрешена при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Кроме того, с 1 июня начнут работу 64 учреждения дошкольного образования и детский городок "Сказка».

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения. 24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин

По состоянию на 28 мая в Украине лабораторно подтверждено 22 382 случая COVID-19, из них 669 летальных, выздоровели 8439 человек. За сутки - 477 новых случаев.

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Украина, Николаев, Карантин.
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