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Четверг, 28.05.2020
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Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
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Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички

Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kyivcity travel

Новости Украины:Со следующей недели возобновят свои маршруты 214 пригородных поездов.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 1 июня частично возобновит движение пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

"Укрзализныця", как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому, со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - цитирует пресс-служба руководителя компании.

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Отмечается, что по состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск) областях.

"Так, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

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Как сообщалось, с 1 июня "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - "Интерсити+" и 32 - дальнего следования. На эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

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Украина, Укрзализныця, УЗ.
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