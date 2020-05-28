Госкосмос: Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года

Новости Украины:В Украине планируют начать запускать ракеты в космос до 2023-2024 годов.

Украина планирует начать запускать ракеты в космос до 2023-2024 годов. Это будут делать по методу воздушного старта, что позволит использовать самолет при запуске.

Об этом сообщил глава Госкосмоса Владимир Усов, передает корреспондент Голос Америки.

"Мы предлагаем создание космической экосистемы. То есть это будет украинский космический рынок, как для игроков государственного значения, так и для частных компаний", - заявил Усов.

По его словам, для этого подходят технологии воздушного старта, позволяющие использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и для этого не нужен космодром.

"В Украине есть много наработок по наземному и воздушному стартов именно для легких и сверхлегких ракет. Речь идет о том, что могут использоваться самолеты, как Антонов так и другие самолеты такие, как Ил-76, находящиеся на территории Украины. Которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры. Поэтому проект воздушного старта - это возможность независимого доступа Украине в космос. Его можно реализовать за 3-4 года", - сказал глава Госкосмоса.

Как сообщалось, что космическое агентство Украины впервые за 28 лет проведет полную инвентаризацию.