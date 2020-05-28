Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан

Новости Украины:Чартерным авиарейсом из Борисполя в Варшаву 6 июня прилетит вторая группа трудовых мигрантов из Украины в количестве 185 человек.

В Варшаву чартерным авиарейсом из Борисполя 6 июня прилетит вторая группа трудовых мигрантов из Украины в количестве 185 человек.

Об этом сообщил генеральный директор польской компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Второй чартерный авиарейс из киевского аэропорта "Борисполь" в Варшаву состоится 6 июня. Им планируем перевезти в Польшу 185 трудовых мигрантов", - заявил Богдевич.

Он отметил, что решение об организации второго чартерного авиарейса компанией было принято в среду.

Генеральный директор Gremi Personal добавил, что компания не исключает организацию очередных спецавиарейсом с украинцами, если " будет спрос на работников, а проезд через границу и в дальнейшем будет затруднен".

Как информировало агентство, 24 мая из Украины в Польшу чартерным авиарейсом МАУ было перевезено 178 трудовых мигрантов из Украины. После прилета компания Gremi Personal перевезла украинцев к около 10 местам по всей Польше для прохождения 14-дневной обсервации после пересечения границы. После завершения срока обсервации эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

Из Украины уже организовано несколько чартерных авиарейсов с украинскими работниками, в частности в Финляндию, Германию и Великобританию.

Правительство Польши недавно освободило от обязательной 14-дневной обсервации трудовых мигрантов из-за рубежа, в частности Украины, приезжающих в Польшу работать в аграрной сфере. Кроме того, польская власть планирует развернуть мобильные пункты для проведения тестов на выявление коронавируса для иностранцев, которые будут работать в аграрной сфере.

С 16 мая возобновлена работа пешего пункта пропуска "Шегини-Медика". Кроме того, на украинском-польской границе функционируют еще три автомобильные пункта пропуска: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребенное".

По имеющейся информации, в Польше сейчас может находиться до миллиона трудовых мигрантов из Украины. В то же время с началом сбора урожая, в частности в садоводстве, польский рынок труда требует десятков тысяч сезонных работников.