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Кличко: Пассажиропоток киевского метро растет на 100 тысяч человек в день

Кличко: Пассажиропоток киевского метро растет на 100 тысяч человек в день
14:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Метро после ослабления карантина пользуется все больше пассажиров.

Количество пассажиров Киевского метрополитена ежедневно растет на 100 тысяч с первого дня работы после карантина.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на брифинге.

«Столичное метро вчера, в третий день после возобновления работы, перевезло 536 тысяч пассажиров. А за первых два дня — всего 773 тысячи. То есть ежедневно пассажиропоток в подземке растет в среднем на 100 тысяч человек», — сообщил он.

Метро в Киеве закрыли 18 марта из-за распространения коронавируса. Работу столичной подземки возобновили в обычном режиме 25 мая.

В первый день работы Киевский метрополитен перевез 310 тысяч пассажиров, а во второй — 463 тысячи.

На данный момент в Киеве 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 64 из них летальные.

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Виталий Кличко, Киев, Метро, Пассажиры.
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