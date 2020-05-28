Кличко: Пассажиропоток киевского метро растет на 100 тысяч человек в день

Новости Украины:Метро после ослабления карантина пользуется все больше пассажиров.

Количество пассажиров Киевского метрополитена ежедневно растет на 100 тысяч с первого дня работы после карантина.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на брифинге.

«Столичное метро вчера, в третий день после возобновления работы, перевезло 536 тысяч пассажиров. А за первых два дня — всего 773 тысячи. То есть ежедневно пассажиропоток в подземке растет в среднем на 100 тысяч человек», — сообщил он.

Метро в Киеве закрыли 18 марта из-за распространения коронавируса. Работу столичной подземки возобновили в обычном режиме 25 мая.

В первый день работы Киевский метрополитен перевез 310 тысяч пассажиров, а во второй — 463 тысячи.

На данный момент в Киеве 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 64 из них летальные.