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Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
18:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.

ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.
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