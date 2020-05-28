ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе

Новости Украины:В Украине 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

В полночь 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе со странами ЕС и Молдовой, 56 останутся закрытыми, в частности на направлении России и Беларуси.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Распоряжение правительства о внесении изменений в "карантинные" списки закрытых пунктов пропуска от 20 мая было обнародовано 28 мая на "Правительственном портале".

"Сейчас администрация ГПСУ разрабатывает необходимые документы для подразделений охраны границы, и фактически ночью с 00.00 часов 29 мая пункты пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Соответствующие письма были также направлены сопредельным странам".

Демченко отметил, что каждая смежная сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно и отдельно. Он пояснил, что предварительно есть информация из отдельных стран о готовности как можно скорее возобновить пропуск, но окончательно это станет ясно 29 мая.

В ГПСУ не исключают, что все 66 направлений фактически заработают сразу.

Временно закрытыми останутся еще 56 пунктов пропуска. В частности, на границе с Российской Федерацией и Беларусью.