COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Мариуполе зарегистрировали уже более 100 случаев заражения.

В Донецкой области из 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 найбольше случаев - 102 зарегистрированы в Мариуполе.

Об этом 28 мая корреспонденту сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

"В Донецкой области зарегистрировано 158 подтверждений заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 7 у детей. В городе Мариуполь всего - 102 случая заболевания", - говорится в сообщении.

В ОГА объяснили, что количество больных в Мариуполе указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Наличие вируса у одного из них было подтверждено в Мариуполе 27 мая, в другого - 26 мая.

Отмечается, что после Мариуполя по количеству больных идет город Бахмут, в котором зарегистрировано 10 случаев заражения COVID-19, затем Мангушский район и Краматорск, где по 7 случаев, в Славянске и Константиновке - по 5 случаев, в Никольском районе - 4 случаи, в других городах и районах - по 1 - 3 случая.

В облгосадминистрации также напомнили, что среди больных COVID-19 - 41 медицинский работник, из которых 34 - медики из города Мариуполь. Там заражение произошло в областной больнице интенсивного лечения, где был прооперирован ургентный больной, и только на третий день после операции у него появилась клиническая картина заболевания COVID-19. После того, как у больного подтвердили коронавирусную инфекцию, в больнице начали тестировать пациентов и работников отделений, в которых он находился.

Среди больных на Донетчине - 83 женщины и 75 мужчин.

Как сообщалось, по состоянию на 28 мая в Украине лабораторно подтверждены 22 382 случая COVID-19. За сутки - 477 новых случаев.

В Донецкой области зафиксировано 158 случаев коронавирусной болезни, 4 из них завершились летальным исходом, 85 пациентов выздоровели, 69 - продолжают лечение.