Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе
ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист

COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения

COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Мариуполе зарегистрировали уже более 100 случаев заражения.

В Донецкой области из 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 найбольше случаев - 102 зарегистрированы в Мариуполе.

Об этом 28 мая корреспонденту сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

"В Донецкой области зарегистрировано 158 подтверждений заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 7 у детей. В городе Мариуполь всего - 102 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Кличко: Пассажиропоток киевского метро растет на 100 тысяч человек в день

В ОГА объяснили, что количество больных в Мариуполе указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Наличие вируса у одного из них было подтверждено в Мариуполе 27 мая, в другого - 26 мая.

Отмечается, что после Мариуполя по количеству больных идет город Бахмут, в котором зарегистрировано 10 случаев заражения COVID-19, затем Мангушский район и Краматорск, где по 7 случаев, в Славянске и Константиновке - по 5 случаев, в Никольском районе - 4 случаи, в других городах и районах - по 1 - 3 случая.

В облгосадминистрации также напомнили, что среди больных COVID-19 - 41 медицинский работник, из которых 34 - медики из города Мариуполь. Там заражение произошло в областной больнице интенсивного лечения, где был прооперирован ургентный больной, и только на третий день после операции у него появилась клиническая картина заболевания COVID-19. После того, как у больного подтвердили коронавирусную инфекцию, в больнице начали тестировать пациентов и работников отделений, в которых он находился.

В Киеве в Центре Довженко проходит обыск 

Среди больных на Донетчине - 83 женщины и 75 мужчин.

Как сообщалось, по состоянию на 28 мая в Украине лабораторно подтверждены 22 382 случая COVID-19. За сутки - 477 новых случаев.

В Донецкой области зафиксировано 158 случаев коронавирусной болезни, 4 из них завершились летальным исходом, 85 пациентов выздоровели, 69 - продолжают лечение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Мариуполь, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
05 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют ресурсные центры и спортивные заведения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют спортивные заведения
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
Звезда фильма &quot;Заражение&quot; переболела коронавирусом: что известно
Звезда фильма "Заражение" переболела коронавирусом: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь