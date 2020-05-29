Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине
Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине
За сутки боевики семь раз открывали огонь на Донбассе
За сутки боевики семь раз открывали огонь на Донбассе
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото

За сутки боевики семь раз открывали огонь на Донбассе

За сутки боевики семь раз открывали огонь на Донбассе
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополь против украинских защитников противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Широкино враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а у Старогнатовка задействовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По опорным пунктам украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии боевого соприкосновения.

Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"

В частности, у Крымского агрессор дважды применил минометы калибра 120 мм выпустив в общей сложности 13 мин и еще однажды обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В окрестностях Богдановки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 28 мая украинские воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожены один миномет противника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Шмыгаль: Проблемы обеспеченности медиков, работающих с Covid-19 буду решены
04 В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП
05 В Раде разработают IT-инструмент мониторинга законопроектов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Продукты которые боятся холодильника
Продукты которые боятся холодильника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь