"Разборки" в Броварах: открыто три уголовных производства

Новости Украины:По факту стрельбы в Броварах расследуется три уголовных производства.

Действия участников конфликта, произошедшего в г.Бровары Киевской области утром в пятницу, классифицируются по трем статьям Уголовного кодекса Украины и расследуются в трех отдельных производствах.

"Следователи начали уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщатся на официальном сайте Национальной полиции Украины в пятницу.

По данным полиции, в настоящее время задержаны 11 участников события: двое жителей Броваров и девять жителей Винницкой области. "С ними проводят следственные действия. Кроме того, по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски. Для розыска и задержания других соучастников введена специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия. Изначально полиция сообщала только об открытии уголовного производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Изначально сообщалось об 11 задержаных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что задержаны 20 человек, причастных к конфликту.