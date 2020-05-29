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Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции

Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Аваков встретился с Шмыгалем и Зеленским по поводу стрельбы в Броварах.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах в пятницу и обещает сделать организационные выводы после завершения спецоперации по установлению всех причастных к инциденту.

"Полицейских там не было, это неожиданная ситуация… Сейчас закончим эту операцию (план-перехват – ред.), и у меня есть большие вопросы по Броварской полиции. Потому что пропустить такое – это недопустимо",- заявил Аваков на встрече с президентом и премьер-министром в пятницу по поводу инцидента в Броварах.

"Одна из групп пришла с помповым ружьем, в том числе, с "резинами" и дробовиками. Вторая группа пришла просто без оружия, нанятая другой группой. Началось столкновение, условно говоря местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов", - рассказал глава МВД.

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, около 7:15 в полицию Киевской области поступило сообщение о перестрелке неизвестных лиц. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.

Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - сообщают в полиции.

По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Аваков отреагировал на утреннюю стрельбу в Броварах

Задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

На территории Киевской области введен план-перехват. "Сейчас сотрудники полиции разыскивают пять автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск автомобилей ориентированы все наряды полиции области города Бровары и Киевской области", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

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МВД, Стрельба, Бровары, Арсен Аваков, Нацполиция.
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