Аваков отреагировал на утреннюю стрельбу в Броварах

Новости Украины:Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции определения квот перевозчиков".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции определения квот перевозчиков".

Об этом он написал в Twitter.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить", - заявил министр.

По словам Авакова, полиция уже задержала 10 человек, массовые задержания продолжаются.

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - считает министр.

Как сообщалось, сегодня, 29 мая, утром в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.