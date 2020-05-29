Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Матч Шахтер - Динамо будет обслуживать женская бригада арбитров
Матч Шахтер - Динамо будет обслуживать женская бригада арбитров
Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая
Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая

Аваков отреагировал на утреннюю стрельбу в Броварах

Аваков отреагировал на утреннюю стрельбу в Броварах
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции определения квот перевозчиков".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции определения квот перевозчиков".

Об этом он написал в Twitter.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить", - заявил министр.

По словам Авакова, полиция уже задержала 10 человек, массовые задержания продолжаются.

Три участника "криминальной разборки" в Броварах получили ранения

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - считает министр.

Как сообщалось, сегодня, 29 мая, утром в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Стрельба, Бровары, Арсен Аваков, Задержания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
02 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
03 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
04 В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП
05 Шмыгаль: Проблемы обеспеченности медиков, работающих с Covid-19 буду решены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
ВНО-2020: Абитуриентам рассказали, как в этом году будет проходить тестирование
В Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО-2020
Перестрелка в Броварах: стали известны причины
Перестрелка в Броварах: стали известны причины
Подстроились: змеи адаптировали свое зрение в воде, чтобы выжить
Подстроились: змеи адаптировали свое зрение в воде, чтобы выжить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь